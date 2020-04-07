جامعة جنوب الوادي: بدء الدراسة بكليتي الألسن والحاسبات في الغردقة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة في قنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، على بدء الدراسة بكليتي الألسن وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة، اعتبارا من العام الجامعي 2020-2021.

وذكرت الجامعة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المجلس وافق على بروتوكول التعاون بين كلية الطب جامعة جنوب الوادي ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط للارتقاء بمستوى الباحثين وتسهيل البحث العلمي على نطاق واسع.

كما وافق المجلس على الإعلان عن فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020-2021، ووافق المجلس على مقترح اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2020 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية (برنامج معلمي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية التعليم العام) البالغ عددهم 37 طالبا وطالبة،ومنح درجة البكالوريوس لـ68 طالبا و طالبة تعليم أساسي شعبة علوم باللغة الإنجليزية كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور أكتوبر 2019 درجة الدبلوم التخصصي في التمريض البالغ عددهم 3 طلاب بعد قضاء فترة الامتياز الإجباري 6 أشهر كل بالتقدير الحاصل عليه من المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض.