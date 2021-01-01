وزير النقل: خطة شاملة لتحديث قطارت الخطين الأول والثاني للمترو

الوزير يقدم 4 قوائم بمشروعات الوزارة للسفير الإسباني لزيادة التعاون المشترك

أكد وزير النقل كامل الوزير، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وإسبانيا والتعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، خلال لقائه سفير إسبانيا بالقاهرة رامون كاساريس.

وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع الشركات الاسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، لافتا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كيلومترات، وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كيلومتر، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الأسبانية، بالاضافة إلى التعاقد مع تالجو الاسبانية العالمية على تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب.

وبحث الوزير خلال اللقاء خطة تحديث قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، حيث يعمل حالياً 20 قطارًا مكيفًا بالخط الأول كما أنه جاري شراء 55 قطارا مكيفا جديدا، ويعمل حاليا 4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وتم التعاقد على 6 قطارات جديدة مكيفة، بالتعاون مع تحالف شركة "ميتسوبيشي" اليابانية وشركة "CAF" الإسبانية وتحديث 23 قطارًا للخط الأول وتدبير التمويل اللازم للمشروع.

كما وجه الوزير قيادات وزارة النقل بتقديم قائمة للسفير الإسباني بأهم المشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر وأخرى للمشروعات التي تشرف على تنفيذها الشركات الاسبانية وتقوم بإعداد المستندات الخاصة بها وثالثة للمشروعات الجاري التفاوض عليها ومطلوب تمويلها والقائمة الرابعة للمشروعات المتاحة للإدارة والتشغيل في مجال السكك الحديدية أمام الشركات الإسبانية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حاليا تنفذ خطة لإدخال القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل وسائل النقل سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد.

من جانبه، أكد السفير الإسباني أهمية ما يتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة، مشيرًا إلى تطلع الشركات الاسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، منوهًا لزيارة رئيس وزراء إسبانيا اغسطس المقبل لمقابلة الرئيس السيسي في إطار تدعيم التعاون المشترك بين البلدين.