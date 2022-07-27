الزمالك يفسخ عقد النقاز بالتراضي

أعلن نادي الزمالك فسخ عقد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق والذي كان قد لعب الموسم المنقضي ضمن صفوف الأهلي السعودي بسبب أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن اللاعب سيعيد مبلغ الـ 400 ألف دولار التي كان قد حصل عليها مقابل تنازل النادي عن شكواه ضده.

وأوضح أن اللاعب تواص مع أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة على مدار اليومين الماضيين رغبة منه في إنهاء ارتباطه، مشيرا إلى أن الزمالك يتمنى التوفيق للنقاز في محطته القادمة.

وكان النقاز قد أجرى تسوية مع الإدارة السابقة برئاسة حسين لبيب، من أجل التنازل عن شكواه لدى المحكمة الرياضية والتي أصدرت حكما لاحقا لصالح الزمالك.