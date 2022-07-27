إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة بشجرة في المنيا

أصيب 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب بينهم سيدات، بشجرة بطريق المحيط في مركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، باصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب بشجرة في طريق المحيط بالقرب من قرية جريس غرب المركز ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي والفحص تبين اصطدام السيارة رقم "1469 ا م ن" ربع نقل بشجرة على جانب طريق المحيط المتفرع من القاهرة أسوان الزراعي بمدخل قرية جريس، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: فاطمة. ع. ا22 عاما، جميلة. ع. ا29 عاما، صباح. ا 44 عاما، خليفة. م 38 عاما، سناء. س51 عاما، يحيى . م 17 عاما، محمد. ج 66 عاما، ويقيمون بقرى متفرقة بمراكز أبوقرقاص وسمالوط وملوي وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم وكسور وجروح بالرأس واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وانتقل رجال المرور لرفع آثاره، وتسيير الحركة المرورية بالطريق وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحفظ على السيارة تحت تصرفها.