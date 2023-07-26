رئيس الوزراء القطري يزور أوكرانيا ويناقش تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

وأعلنت روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري أنها أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة رسميا بعدم موافقتها على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي كان يتعين تمديده في 17 يوليو.

وأوضح الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لأوكرانيا، تأتي في إطار جهود دولة قطر للتهدئة ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أنه سيجدد خلال اجتماعاته في كييف موقف دولة قطر الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.وقال: إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيجتمع في كييف أيضا مع دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما جهود دولة قطر التنموية في أوكرانيا، وآفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.