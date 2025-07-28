قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع في غزة فوضوي ومأساوي، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع.

ونوه في تصريحات أثناء زيارته للمملكة المتحدة، مساء الاثنين، أن «الأطفال في غزة جوعى للغاية»، مشددًا على ضرورة أن ينعم الأطفال بالغذاء والأمان على الفور.

وفي سياق متصل، تحدث عن أزمة المحتجزين الإسرائيليين، قائلًا إن إدارته تمكنت من إطلاق سراح عدد كبير منهم.

وأشار إلى صعوبة الإفراج عن 20 محتجزًا إسرائيليًا داخل غزة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فاعلة لتحقيق ذلك.

وأضاف: «عدد كبير من المحتجزين لم يعودوا على قيد الحياة، وهناك امرأة تواصلت معي منذ أسبوعين تريد استعادة جثمان ابنها».

ودعا إلى تغيير نسق القتال في غزة الآن، قائلا إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس «لا تريد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها».

ولفت إلى أنه أخبر الجانب الإسرائيلي بضرورة اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة، مضيفًا: «قلت لإسرائيل ونتنياهو إن عليهم القيام بالأمور بطريقة مختلفة».