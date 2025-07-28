مرور 167 شاحنة مساعدات لغزه من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم

استمرت عمليات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من معبر رفح البري.

وقال مصدر عند معبر رفح البري، إنه منذ وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، عبرت 167 شاحنة مساعدات متنوعة الحمولات في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، وتضم 50 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري، و39 شاحنة مساعدات من "الإمارات وقطر و43 شاحنة مساعدات هيئة الأمم المتحدة، و35 شاحنة مساعدات من قطر"، فيما شملت المساعدات الدقيق ومواد غذائية ومواسير وخزانات مياه.

ويأتي هذا التحرك بعد توقف دخول المساعدات عبر معبر رفح منذ 17 مارس الماضي، على خلفية انهيار الهدنة وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي (فيلادلفيا)، وتدمير منشآت المعبر من الجانب الفلسطيني.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح قبل توقف المساعدات 37,412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طنًا من السولار، و1,266 طنًا من البنزين