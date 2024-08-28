منظمة عالمية: آلاف الأطفال في أوكرانيا لم يدخلوا فصلا مدرسيا منذ أكثر من عامين

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" في تقرير نُشر بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، إن بدء المدارس مجددًا بعد العطلة الصيفية، سيعني مرة أخرى تلقي الدروس عبر الإنترنت للعديد من الأطفال الأوكرانيين.

وقالت سونجا تشيرش، مديرة منظمة "أنقذوا الأطفال" في أوكرانيا، في بيان: "بعد أكثر من عامين من الحرب، هناك آلاف الأطفال في أوكرانيا لم يدخلوا فصلًا دراسيًا قط."

وفي إطار إعداد التقرير، قامت المنظمة باستطلاع آراء حوالي 1500 تلميذ ومقدم رعاية ومعلم في أوكرانيا، لكن الاستطلاع لم يشمل المناطق الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا.

ووفقًا لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، فإن العديد من المدارس في أوكرانيا لا تزال مغلقة بسبب الغارات الجوية والقصف أو نقص الملاجئ. ويواجه الطلاب الذين يتلقون التعليم عن بُعد مشاكل تتعلق بضعف الاتصال بالإنترنت بالإضافة إلى نقص الأجهزة الإلكترونية والكهرباء.

كما يفتقر العديد من الأطفال أيضًا إلى الاتصال الشخصي مع المعلمين. وذكر التقرير أن نسبة كبيرة منهم لا يشعرون بالأمان وفقدوا اهتمامهم بالتعلم. حتى الدروس وجهاً لوجه تسبب التوتر للأطفال بسبب تجربة الإنذارات الجوية بانتظام واضطرارهم للبقاء في الملاجئ.

ووفقًا للمنظمة "أنقذوا الأطفال"، قال المعلمون إن الأجور المنخفضة، وزيادة عبء العمل، والضغط النفسي لها تأثير على جودة التعليم والاحتفاظ بالموظفين، بينما انتقد الآباء نقص المعدات ومواد التعليم.