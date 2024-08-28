حزب الله يستهدف مواقع رويسات ‏العلم والسماقة وبياض بليدا الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، في ثلاثة بيانات منفصلة بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا موقعي رويسات ‏العلم والسماقة الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا موقع بياض بليدا الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة.

وكان حزب الله، قد أعلن في بيان بعد ظهر اليوم، أن عناصره استهدفوا المقر المستحدث للّواء الغربي الإسرائيلي جنوب مستوطنة "يعرا" بمسيّرة انقضاضية، رداً على ‏الاعتداء الإسرائيلي في منطقة البقاع ليل أمس الثلاثاء.

ونعى حزب الله، اليوم، أحد عناصره وهو محمد حسن طه من بعلبك في البقاع شرقي لبنان، ليرتفع عدد عناصر حزب الله الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 461.