 الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 5:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 5:55 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخران نتيجة لإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات".


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