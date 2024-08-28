إصابات واعتقالات عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة بشمال غرب رام الله

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قراوة بني زيد، شمال غرب رام الله.

وقال الناشط سعيد الفقيه، لـوكالة الأنباء الفلسطينية، إن ثلاثة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال، اثنان منهم في القدم، والثالث لم تُعرف طبيعة إصابته بعد.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيد حسام إسماعيل عمر، بعد تحويل منزل عائلته إلى ثكنة عسكرية، واحتجاز ابنيه أحمد ومحمود، للضغط عليه لتسليم نفسه، والاعتداء على والدته وزوجة أخيه، ما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت طفلا بالرصاص الحي في منطقة الحوض، ظهر اليوم، وشابا خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سعيد جهاد عرار، وفتحي حمد الله عرار، وراكز طالب عرار، وهيثم رائد مالوخ، وعامر عزام حديدي خلال اقتحام البلدة.