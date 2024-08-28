بزشكيان: اتفاق الغاز مع تركمانستان يحول ايران إلى قطب غاز بالمنطقة

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وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاربعاء، الاتفاق المبرم بين بلاده وتركمانستان في قطاع الغاز، بأنه إجراء استراتيجي لجهة تحويل ايران الى قطب ومحور للغاز بما يخدم مصالح البلدين

واضاف بزشكيان في الاجتماع المشترك للوفدين الرفيعين الإيراني والتركمانستاني "إننا ملتزمون بالاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين إيران وتركمانستان وجاهزون لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها وتوسيع العلاقات الثنائية."بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وتناول الاجتماع توسيع نطاق التعاون في قطاع الطاقة والترانزيت والكهرباء والتعاون في مجال الغاز والبتروكيماويات وتصدير الخدمات الفنية والهندسية وترانزيت 20 مليون طن من البضائع بين البلدين وتيسير صدور التاشيرات وتوسيع التعاون في قطاع الموانئ والملاحة البحرية والممرات والنقل البري والحديدي.

اما رئيس تركمانستان قربان قولي بردى محمدوف، فقد أعرب عن ارتياحه للمستوى الجيد للعلاقات والتعاون الاقليمي والدولي بين طهران وعشق اباد، مؤكدا عزم بلاده على دعم مبادرات ايران الدولية.

واشار الى جهود البلدين في مجال ارساء السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع التعاون الامني .

وقال ان تركمانستان حريصة ايضا على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وزيادة التعاون فيما يخص بحر قزوين.