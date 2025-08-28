رسالة أمل وتفاؤل في عرض مدينة الألعاب بالمهرجان الختامي لمسرح الطفل

استقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض "مدينة الألعاب"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل، في دورته الأولى "دورة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني"، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 2 سبتمبر سبتمبر المقبل.

العرض شريحة قصر مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج ندى عفيفي، وشهده الكاتب محمد ناصف، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، ولجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. حسام محسب، د. محمد حسانين، د. أسامة محمد علي، ونجلاء علام، وبحضور د. نهى نبيل، مدير عام إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، رضوى القصبجي، مدير إدارة مسرح وموسيقى الطفل والمدير التنفيذي للمهرجان، والمخرج عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل ومنسق عام للمهرجان.

العرض عن نص "مدينة الثلج" وتدور أحداثه حول "هدية" فتاة تعاني من مرض خطير، وتشعر بالحزن، فيقرر بابا نویل أن يسعدها برحلة إلى مدينة الألعاب.

أوضحت المخرجة ندى عفيفي أن العرض يبعث رسالة للتفاؤل وبه دعوة للتمسك بالأمل والسعي وراء الحلم باعتباره حقا لكل إنسان، معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المهرجان، وموجهة الشكر للقائمين عليه.

من ناحيتها، عبرت الطفلة أسماء شعبان، بطلة العرض، عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مؤكدة أن تجربتها على خشبة المسرح كانت مميزة، وعن دورها أوضحت أنها تجسد شخصية "هدية"، الطفلة ذات العشر سنوات التي تعاني من مرض، وتلتقي بـ"بابا نويل" ويذهبون سويا في رحلة إلى مدينة الألعاب، في محاولة لإدخال البهجة والفرحة إلى قلبها ومنحها الأمل والتفاؤل.

أما الطفل الفنان مروان طه، والذي يؤدي دور "بابا نويل"، فأوضح أنه يسعى من خلال الشخصية لإدخال السعادة على قلوب الأطفال، ومساعدة "هدية" في مواجهة مرضها ومنحها التفاؤل، متمنيا أن يحقق العرض المركز الأول في منافسات الدورة الحالية.

وعن الديكور، أشار المهندس محمد فتحي أنه حرص على الابتعاد عن التصاميم التقليدية، وابتكر صناديق هدايا بألوان زاهية تناسب الأطفال، بما يضفي أجواء من البهجة والحيوية على العرض.



وأوضحت سناء سعد، مصممة المكياج، أنها استخدمت خامات طبيعية وآمنة على بشرة الأطفال، واعتمدت في التصميمات على ألوان مبهجة مثل الوردي والأحمر لتتناسب مع أجواء الطفولة، مشيرة إلى أن لكل شخصية تصميم مكياج خاص يميزها، حيث منحت الفراشات لمسات لونية رقيقة، وابتكرت ماكياجا أكثر جرأة للساحرات، بينما منحت البطلة "هدية" إطلالة مميزة تعكس براءتها.

وفيما يتعلق بالأشعار، أوضح الشاعر أيمن النمر أنه رأى في النص مساحة إبداعية تؤكد الأفكار المطروحة في العرض، مشيرا إلى أن كتابة الأغاني جاءت كخط درامي موازٍ ساعد في توصيل فكرة النص، إلى جانب اكتشاف مواهب مميزة من الأطفال في الأداء الغنائي.

"مدينة الألعاب" تمثيل: مروان طه، أسماء شعبان، كيڤن بيشوي، مصطفى رضا، زياد شريف، حمزة مجدي، محمد عمرو، يحيى عمرو، عبد الله رأفت، أحمد حمادة، كارما محمود، لوچينا سعيد، حمزة عمرو، حبيبة حسن، ساندي علاء، ليلى محمد، چنا وائل، تبيان عماد، مابيل إيهاب، چاسمين أحمد، ريناد شريف، ونور حمزة.



أشعار أيمن النمر، ألحان وتوزيع حازم الكفراوي، استعراضات محمد البحيري، إضاءة بيكو، ديكور وأزياء محمد فتحي، ماكياچ سناء سعد، مساعدو الإخراج أحمد حماده، عبد الله رأفت، وفضل مصطفى.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي الرئيس التنفيذي للمهرجان، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن مدير المهرجان، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية الستة التابعة للهيئة، وتقدم عروضه بالمجان على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

ويأتي المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل كتتويج لعام كامل من العمل والإبداع داخل الأقاليم الثقافية، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على ترسيخ القيم الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الأجيال القادمة.

وتتواصل الفعاليات اليوم الخميس مع عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "شجاعة نملة" ضمن عروض نوادي مسرح قصر ثقافة المنصورة، عن فيلم الكارتون "قصة حياة نملة"، وإعداد وإخراج أحمد نصر، ويعرض في العاشرة صباحا، والثاني بعنوان "أفراح"، شريحة قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، تأليف بكري عبد الحميد، وإخراج منال عامر، ويعرض في الثامنة مساء.