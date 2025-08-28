مجلس الأمن يصوت بالإجماع على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام فى لبنان

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام فى جنوب لبنان بنهاية عام 2026 بعد عملها هناك لنحو خمسة عقود، استجابة لمطالب من جانب الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل.

ووفق القرار الأممي تنتهى عمليات بعثة اليونيفيل في جنوب لبنان بنهاية عام 2026، وتبدأ عملية سحب قواتها البالغ قوامها 10800 فرد عسكري ومدني إلى جانب المعدات فورا بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، على أن تكتمل العملية فى غضون عام.

وتشير مسودة القرار إلى أن الهدف من ذلك هو جعل الحكومة اللبنانية" الموفر الوحيد للأمن" فى جنوب لبنان ، شمال خط الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة مع إسرائيل والمعروف باسم الخط الأزرق، وتدعوالمسودة إلى سحب قوة اليونيفيل أفرادها من شمال الخط الأزرق.