تصدر قريبا رواية "الغواص..أبو حامد الغزالي" أحدث أعمال الكاتبة والروائية الدكتورة ريم بسيوني عن دار نهضة مصر للنشر.

ريم بسيوني هي كاتبة وروائية مصرية، أستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق" وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، كما فازت بجائزة التفوق فرع الآداب، وجائزة الشيخ زايد فرع الآداب عن روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين".