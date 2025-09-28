منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف: القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف

قال منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية شنت سلسلة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية في كييف ومحيطها، طالت مستودعات للأسلحة ومنظومات دفاع جوي.

وأضاف ليبيديف، أن الضربات نفذت عبر موجات متتالية من الطائرات المسيرة والصواريخ، كل موجة تضم ما بين 10 إلى 20 مسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح ليبيديف، أن الضربات شملت أيضا أهدافا للدفاع الجوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ومنطقة أوديسا.

وفي سياق متصل، أفاد ليبيديف بأن الجيش الروسي استهدف القاعدة الرئيسية للبحرية الأوكرانية في منطقة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف، مشيرا إلى أن الضربات جاءت بالتزامن مع هجمات على نقاط الإمداد في مقاطعة كيروفوجراد.

وأشار ليبيديف، إلى أن القاعدة البحرية، بالإضافة إلى مستودعات ومناطق تدريب عسكرية في نيكولاييف، تعرضت لثلاث هجمات مركزة، مؤكدا أن العملية أسفرت عن تدمير أهداف استراتيجية للبحرية الأوكرانية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.