 حماس: أهالي غزة يتعرضون للإبادة رغم إعلان توقف الحرب - بوابة الشروق
السبت 15 نوفمبر 2025 2:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

حماس: أهالي غزة يتعرضون للإبادة رغم إعلان توقف الحرب


نشر في: السبت 15 نوفمبر 2025 - 12:50 م | آخر تحديث: السبت 15 نوفمبر 2025 - 12:50 م

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الكارثة في قطاع غزة تصاعدت مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، إن هذا الوضع يستدعي موقفًا واضحًا من جامعة الدول العربية، يستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة، وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتابع: «أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب، عبر تقيد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة».

وأمس الجمعة، قالت حماس إنه في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، تفاقمت المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين في غزة، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم الهشة وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية.

وأضافت أن المخيمات تحولت إلى برك من الوحل، ووجدت آلاف الأسر نفسها بلا مأوى يحميها من برد الشتاء.

وتابعت: «هذا المشهد يجسد حجم المعاناة المتفاقمة التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة المحاصر».

وأكدت أن هذا الوضع المأساوي يؤكد الحاجة الملحة والعاجلة للإغاثة والإيواء، وسط استمرار مماطلات الاحتلال في السماح بدخول المساعدات الإنسانية، والخيام والكرفانات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك