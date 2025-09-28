وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مشروع تطوير قرى منطقة الكنج مريوط

افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد خالد محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير عدد من القرى المحيطة بمنطقة الكينج مريوط، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لدعم مبادرات التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة لأهالي المناطق المحيطة بالمشروعات البترولية.

والمشروع الذي تم تنفيذه بمبادرة من شركة ميدور بالتعاون مع جمعية الأورمان شمل إعادة تأهيل وتطوير 55 منزلًا بالكامل، مع فرشها وتجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من المنازل الجديدة في نجع رسلان بالعامرية، وحرصا على تسليم مفاتيح المنازل للأهالي، في مشهد يعكس أولوية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، واللواء ممدوح شعبان المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور عمرو لطفي رئيس شركة ميدور.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن جهود الوزارة في دعم مبادرات المسئولية المجتمعية بمختلف المحافظات لا تتوقف عند حد معين بل تستهدف التوسع بصورة أكبر تلبي احتياجات المواطنين، وهو ما يعكس تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجّه الوزير الشكر لمحافظة الإسكندرية على ما تقدمه من تسهيلات متواصلة لدعم تلك المشروعات، معرباً عن تقديره البالغ لأهالي العامرية.

وفي كلمته، ثمَّن أحمد خالد محافظ الإسكندرية الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال فترة الصيف، مؤكداً أن نجاحها في توفير الغاز الطبيعي والوقود لمختلف القطاعات كان له دور محوري في استقرار منظومة الطاقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع في ربوع مصر، وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء قطاع طاقة قوي قادر على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين والتنمية.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن دور الوزارة لم يتوقف عند حدود الإمداد بالطاقة فحسب، بل امتد ليشمل إسهامات بارزة في مجال المسئولية المجتمعية، حيث قامت بتأهيل وبناء نحو 180 منزلاً للأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسكندرية، في إطار حرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين و الاستقرار المجتمعي.

كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، من خلال تزويد مستشفى العامرية بأجهزة طبية متخصصة وحديثة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، على أن تتكامل هذه الجهود مع خطة المحافظة لتأهيل البنية التحتية للمستشفى وتطويرها الشامل.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمرو لطفي رئيس شركة ميدور، أن الشركة حرصت على تنفيذ المشروع الذي يغير وجه الحياة لنحو 55 أسرة بتوفير منازل جديدة تمثل مصدر أمل جديد لهم، لافتاً إلى أن ميدور دعمت أيضاً الرعاية الصحية بتوفير 11 جهاز لمستشفى العامرية العام وتنفيذ قافلة طبية مجانية للكشف والعلاج لأمراض العيون أجرت 87 عملية، بالإضافة إلى توفير مصادر دخل مستدام للأسر بتدريب 45 سيدة وتقديم ماكينات خياطة لهن.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، بالتعاون المستمر والمتنامي مع قطاع البترول، مؤكداً أن للقطاع كل يوم إسهامات جديدة في دعم القرى في كل ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها.