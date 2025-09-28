فجر تقرير صحفي مفاجأة من العيار الثقيل بوجود اتفاق بين الدنماركي توماس توماسبيرج، المدير الفني المنتظر للنادي الأهلي، وفريق بوجون شتشين البولندي لتدريب الفريق.

وأكدت الكثير من التقارير الصحفية والمصادر المقربة من النادي الأهلي اليوم، الأحد، الوصول لاتفاق مع المدرب السابق لنادي ميتيلاند لتدريب الأهلي خلفًا للإسباني المقال خوسيه ريبيرو.

ووفقًا لموقع «meczyki» البولندي فإن نادي بوجون شتشين البولندي اختار بالفعل مدربه الجديد وهو توماس توماسبيرج، الذي غادر نادي ميتييلاند قبل أيام قليلة.

وأضاف الموقع البولندي أن المدرب سيتابع مباراة الفريق اليوم ضد ليجيا وارسو من المدرجات، ضمن منافسات الدوري البولندي.

ويستعد الأهلي لواجه الزمالك في الثامنة من مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة القمة، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.