أفغانستان: لن يتم استخدام أراضينا ضد أي دولة

ردت أفغانستان على البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية باكستان والصين وإيران وروسيا، مؤكدة مجددا أنه لن يتم استخدام أراضيها ضد أي دولة.

ورحب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة حمد الله فطرت بموقف الدول الأربع الرافض لإقامة قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة، مؤكدا أنه لا يتم السماح لأي جماعة مسلحة بالعمل داخل أفغانستان ورفض الادعاءات بأن البلاد تشكل تهديدا للآخرين باعتبارها لا أساس لها من الصحة، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وتابع أن كابول تتخذ خطوات للحد من الفساد والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية، بينما تسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والثقة والمشاركة الإيجابية.

وكانت باكستان والصين وإيران وروسيا قد أعربت بشكل مشترك عن القلق البالغ إزاء وجود منظمات إرهابية تعمل من أفغانستان، بما في ذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان المحظورة وجيش تحرير بلوشستان وجماعات مماثلة أخرى.

وأصدرت الدول الأربع بيانا عقب اجتماعها الرباعي الرابع بشأن أفغانستان والذي دعت إليه روسيا على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب شبكة جيوز نيوز الباكستانية أمس السبت.

وفي بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع، استعرضت الدول الأربع الوضع المتدهور في أفغانستان وحذرت من أن جماعات مسلحة تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والعالمي.

وحثت الدول الأربع السلطات الأفغانية على اتخاذ "إجراءات فعالة وملموسة وقابلة للتحقق" ضد منظمات إرهابية وتفكيك معسكرات التدريب وقطع التمويل ومنع التجنيد والوصول إلى الأسلحة.

وأكدت الدول الأربع أنه لا ينبغي استخدام الأراضي الأفغانية ضد الجيران أو أبعد من ذلك، فيما شددت على ضرورة القضاء على جميع الجماعات المسلحة بدون تمييز.