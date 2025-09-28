ألمانيا: الحزب الاشتراكي يخسر منصب عمدة دورتموند بعد أن حكمها 80 عاما

سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية خسارة تاريخية في جولات الإعادة على مناصب رؤساء البلديات في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.

يأتي ذلك بعد أن خسر الاشتراكيون منصب العمدة في انتخابات مدينة دورتموند التي ظلت تحت حكم الحزب الاشتراكي لمدة تقرب من 80 عاما، ليفوز بهذا المنصب حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي.

وفي جولات الإعادة في مدن كبرى أخرى مثل كولونيا وأوبرهاوزن، لا يزال الأمل قائما بالنسبة للاشتراكيين وفقا للمؤشرات الأولية. لكن المؤشرات الأولية أفادت باحتمال فوز حزب الخضر لأول مرة بمنصب العمدة في مدينة مونستر.

وفي دورتموند التي تُسمى أيضا "القلب النابض للاشتراكية الديمقراطية"، خسر العمدة الاشتراكي توماس فيستفال بعد منافسة محتدمة أمام ألكسندر عمر كالوتي مرشح الحزب المسيحي. وبذلك تنتهي حقبة سيطرة الحزب الاشتراكي على دورتموند التي استمرت ثمانية عقود. ووفقاً للنتائج الأولية، حصل كالوتي في ثالث أكبر مدينة بولاية شمال الراين-ويستفاليا على 92ر52% من الأصوات، فيما حصل فيستفال على 08ر47%.

أما في مدينة كولونيا، فلا يزال فرصة الفوز قائمة بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي حيث تقدم المرشح الاشتراكي والكادر الرياضي السابق تورستن بورمستر على نائبة رئيس برلمان الولاية بريفان أيماز من حزب الخضر. ولم تترشح العمدة الحالية هنريته ريكر (مستقلة) لولاية جديدة بعد قضائها فترتين في المنصب.

وفي عاصمة الولاية دوسلدورف، بدت المؤشرات في صالح الحزب المسيحي حيث تقدم العمدة الحالي والمرشح المسيحي شتيفان كيلر على كلارا جيرلاخ مرشحة حزب الخضر.

من جانبه، أعرب ينس شبان رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (الذي يجمع بين حزب ميرتس المسيحي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، عن شعوره بالرضا حيال نتائج جولات الإعادة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست"، وصف شبان فوز حزبه في دورتموند بأنه حدث تاريخي. وقال شبان: "لقد حافظنا على مدينتي إيسن ودوسلدورف بنتائج قوية. وبهذا تُدار الآن ثلاث من أكبر خمس مدن في الولاية من قِبَل رؤساء بلديات ينتمون إلى الحزب المسيحي". وأضاف شبان:"آخر مرة حققنا فيها مثل هذا الاكتساح كانت عام 1999. هذه أمسية رائعة".