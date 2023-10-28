الرئيس السيسي: نعمل على تخفيف حدة الأزمة في غزة عبر إطلاق سراح الأسرى والرهائن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حريصة على أن يكون لها دور إيجابي في تخفيف حدة الأزمة في قطاع غزة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن الموجودين في القطاع.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى دورته الثانية، اليوم السبت، أن هناك جهودا كبيرة تُبذل في هذا الإطار، لكن لا يتم الحديث عن كل التحركات.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج ذلك مع الانتهاء من العمل.

ووجه الرئيس رسالة للمصريين قال فيها: «أنا بطمنكم بفضل الله وبطمنكم بالله سبحانه وتعالى.. محدش يقدر.. لكن خلونا ونبني ونعمر».