نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من طلبات المواطنين في حى الزيتون

أكد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، انتظام العمل بالمركز التكنولوجى النموذجى لخدمة المواطنين بحى الزيتون، بحضور أحمد سمير، رئيس الحى؛ لمتابعة تسهيل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح واستكمال ملفاتهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لحى الزيتون، اليوم الاثنين، لمتابعة سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالمرور على الأحياء، لمتابعة أعمال التطوير الجارية وفقًا للخطة الاستراتيجية للعام الجارى.

وأشار إلى مضاعفة وتيرة العمل وتسريع الانتهاء من الإجراءات، والاستماع للمواطنين وطلبات وشكاوى المواطنين بشأن إنهاء واستكمال أوراق طلباتهم، موجهاً مدير المركز بتذليل كل العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة مع توفير سيارات متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة بجانب التواصل المباشر عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة للتنبيه على المواطنين باستكمال ملفاتهم قبل المدة المحددة.

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على موظفي الخدمة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوضيح الشروط وتحديد المستندات المطلوبة التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.