بدء فعالية تضامنية بالجامعة العربية بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»

انطلقت اليوم "الخميس" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعالية تضامنية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ليكون يومًا عالميًا لتأكيد التضامن مع كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها "القدس".

ويأتي إحياء هذه الفعالية المهمة، التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، ورسائل من الدولة العربية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية.

يشارك في الفعالية سفراء الدول العربية بالقاهرة ومندوبوها الدائمون لدى الجامعة العربية، والأمناء العامون المُساعدون بالجامعة العربية، وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدة لدى مصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلو المنظمات والهيئات الدولية، والاتحادات العربية، ولفيف من الشخصيات العامة المصرية والفلسطينية.

وتتضمن الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والتي يلقيها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية، وللعراق "رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري"، ولمصر ولفلسطين، والجزائر، كما تتضمن الفعالية كلمات للأمم المتحدة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

كما سيتم افتتاح معرض وثائقي يقدم صورة تاريخية لمدينة القدس منذ العصر الحجري وحتى العصر اليوناني بما يدحض كل الادعاءات الإسرائيلية بيهودية القدس وبشهادة الأدلة الأثرية من الأبنية والمشغولات الفنية والمدافن والنقوش الكنعانية التي تثبت أن القدس عربية منذ سبعة آلاف عام.