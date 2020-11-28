عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد اندلاع احتجاجات في باريس ضد عنف الشرطة ومشروع قانون الأمن.

وأثار مقطع فيديو مصور، أظهر مشاهد تعنيف شرطيين فرنسيين لرجل أعزل من أصحاب البشرة السمراء، تنديدًا واسعًا وسط الرأي العام الفرنسي، تحرك على إثره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي أكد أنه سيقيل أربعة شرطيين متورطين من وظائفهم.

وبعد نشر التسجيل المصور فتح المدعى العام تحقيقا بتعرض الرجل للضرب، ويتزامن الحادث مع الجدل الدائر حول مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يقيد أحد بنوده نشر صور الشرطة.