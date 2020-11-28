النرويج تسلم مواطنا يشتبه بتنفيذه هجوما إرهابيا إلى فرنسا

تعتزم أوسلو تسليم شخص يشتبه بأنه إرهابي ويحمل جواز سفر نرويجي إلى فرنسا، على خلفية هجوم على مطعم يهودي وقع قبل نحو 40 عاما.

وأصبح الرجل الذي ترجع أصوله إلى الأراضي الفلسطينية مواطنا نرويجيا منذ عام 1997. ورفضت الحكومة النرويجية استئنافا من جانب الرجل، 61 عاما، أمس الجمعة، واعطت لوكالة الاستخبارات النرويجية المحلية (بي.إس.تي) مهلة عشرة أيام لتسليمه إلى السلطات الفرنسية.

وأكدت وكالة الاستخبارات (بي.إس.تي) هذه الخطوة لوكالة الأنباء الألمانية، صباح اليوم السبت، بعدما تحدثت عنها هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن.آر.كيه).

وفي فرنسا يواجه الرجل اتهاما بالتورط في الهجوم على مطعم يهودي في باريس في أغسطس 1982. وكانت فرقة إرهابية قد هاجمت مطعم "جو جولدنبرج" في مقاطعة ماريه بباريس بقنبلة يدية وأسلحة آلية.

وخلال عملية الفرار أطلق الإرهابيون النار على المارة في شارع رو دي روزيه المزدحم في الحي اليهودي وهربوا من خلال الشوارع الجانبية. وقُتل ستة أشخاص وأصيب 22 آخرين في الهجوم.

وتم نسب الهجوم فيما بعد إلى جماعة "أبو نضال" الفلسطينية المنحلة حاليا.

وأصدرت فرنسا عدة مذكرات اعتقال على خلفية الحادث.

وألقى الجهاز السري النرويجي القبض على الرجل في سبتمبر. وينفي المشاركة في الهجوم أو حتى التواجد في باريس.