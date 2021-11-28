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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مختلف أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وذلك خلال ساعات النهار.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، مائلًا للبرودة على كل الأنحاء.

ومن الخامسة إلى السابعة صباحًا، تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتكون شوائب عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

إليكم درجات الحرارة على بعض مدن الجمهورية:

القاهرة.. العظمى 30 - الصغرى 18

الإسكندرية.. العظمى 28 - الصغرى 19

طنطا.. العظمى 29 - الصغرى 18

دمنهور.. العظمى 29 - الصغرى 17

مطروح.. العظمى 28 - الصغرى 16

السلوم.. العظمى 28 - الصغرى 16

بورسعيد.. العظمى 27 - الصغرى 18

دمياط.. العظمى 27 - الصغرى 17

الإسماعيلية.. العظمى 30 - الصغرى 17

العريش.. العظمى 28 - الصغرى 16

الغردقة.. العظمى 30 - الصغرى 20

بني سويف.. العظمى 30 - الصغرى 14

سوهاج.. العظمى 31 - الصغرى 15

أسوان.. العظمى 33 - الصغرى 16

شلاتين.. العظمى 31 - الصغرى 19