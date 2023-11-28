 إسرائيل تفرج عن 33 أسيرا فلسطينيا إضافيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 3:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إسرائيل تفرج عن 33 أسيرا فلسطينيا إضافيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 3:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 3:23 ص

أفرجت إسرائيل عن مجموعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

وأعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن جميع الأسرى الـ33 تم إطلاق سراحهم من سجون مختلفة.

وكان هؤلاء الأسرى من النساء والأطفال (30 طفلا وثلاث نساء)، ووفقا للتقارير فإن أصغرهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما.

وتوسطت قطر مع مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق هدنة لمدة أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس، وتم تبادل 50 محتجزا إسرائيليا مقابل أسرى فلسطينيين.

وتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين حتى يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أيضا إطلاق سراح المزيد من المحتجزين والأسرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك