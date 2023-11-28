إسرائيل تفرج عن 33 أسيرا فلسطينيا إضافيا

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أفرجت إسرائيل عن مجموعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

وأعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن جميع الأسرى الـ33 تم إطلاق سراحهم من سجون مختلفة.

وكان هؤلاء الأسرى من النساء والأطفال (30 طفلا وثلاث نساء)، ووفقا للتقارير فإن أصغرهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما.

وتوسطت قطر مع مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق هدنة لمدة أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس، وتم تبادل 50 محتجزا إسرائيليا مقابل أسرى فلسطينيين.

وتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين حتى يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أيضا إطلاق سراح المزيد من المحتجزين والأسرى.