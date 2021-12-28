شيع المئات من أهالي قرية دبركي التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، جثامين أسرة أسرة المهندس المصري عبد السلام السقا إلى مثواهم الاخير بمقابر الأسرة في القرية.

وحملت 3 سيارات الإسعاف 4 نعوش تحوى علي جثمان الاب وزوجته واثنين من الأبناء الذين لقوا مصرعهم في السعودية، أثناء توجههم لأداء العمرة انقلبت بهم السيارة.

.وردد الأهالي لا اله الا الله أثناء تشييع الجثامين الي مثواها الاخير في القرية.

وتوافد الأهالي أمام المقابر أثناء وصول الجثامين، وتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، حيث تم تجهيز المقابر لدفن الجثامين معا.

كما قام الأهالي بتركيب كشافات إضاءة ومصابيح للإنارة؛ للمساعدة في دفن الجثامين في القرية فور وصولهم.

وكانت الجثامين الأربعة قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، على متن رحلة مصر للطيران رقم 2652 القادمة من الرياض في الساعة الخامسة والنصف مساء.

وشملت الجثامين أربعة أفراد (الأب والأم واثنين من الأبناء) في حادث انقلاب سيارة بالرياض، ونجا من الحادث 3 أبناء منهم اثنين مازالا بالمستشفى، فيما كتب الله النجاة لطفل رضيع.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف علي الفور بمجرد علمه بالحادث مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. حيث تم زيارتهم بالمستشفى ومراجعة الطبيب الاستشاري المشرف على حالة الطفل بالرياض؛ للوقوف على حالته الصحية وتعذر اللقاء بالمصاب نظراً لوجوده بالعناية المركزة تحت تأثير التخدير.

كما كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة الأطفال المصابين، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطن المصري المتوفى، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي بالرياض، إلى أن أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية قاموا بصلاة الجنازة على المتوفين من عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية (كنتاكي)، والتي توفي 4 أفراد منها وهم في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الملحق العمالي أن تقرير إدارة المرور أشار إلي أن الحادث وقع نتيجة انحراف مفاجئ للسيارة أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات مما تسبب في وفاة كل من الأب والأم واثنين من الأبناء إبراهيم عبدالسلام (١٦ سنة)، ويحيى عبدالسلام (5 سنوات)، فيما كتب الله نجاة الطفل الرضيع إياد عبدالسلام والذى استلمه خاله أحمد ناصر من إدارة المستشفى ويسافر إلى مصر برفقة جثامين العائلة المنكوبة.

كما أشار الملحق العمالي أحمد رجائي إلى أنه يرقد حالياً بالعناية المركزة بمستشفى سعود الألماني الأبن أحمد عبدالسلام (١٤ عاما) بعد نقله من مستشفى الملك سلمان بالرياض، والابنة رغد عبدالسلام (9 سنوات) مازالت بمستشفى القويعية العام تحت الملاحظة حتى تتماثل للشفاء.