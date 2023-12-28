تحذيرات من ارتفاع حالات الأمراض العقلية والانتحار في صفوف الإسرائيليين

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية دعوا في رسالة لمراقب الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وحذر منتدى مديري مستشفيات الأمراض النفسية من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمراض العقلية والانتحار في صفوف الإسرائيليين.