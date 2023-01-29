البديوي أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي بداية من الأول من فبراير

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاحد أن الأمين العام المعين لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي (كويتي)؛ سيتولي مهام الأمانة اعتبارًا من الأول من فبراير 2023.



وأشاد الأمين العام بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لـ"البديوي"، والتي ستساهم -بلا شك- في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت، والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دوله الأعضاء وأبناء مجلس التعاون.



ووفق الموقع الرسمي لـ"مجلس التعاون"؛ فإن "البديوي" من مواليد 22 فبراير 1968، وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد- إنجلترا في عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه- الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991، وقد شغل عدة مناصب دبلوماسية.



ومُنح جاسم محمد البديوي عدة جوائز؛ منها جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية الآسيوية مركز كوريا في عام 2015، وجائزة أفضل سفير من البرلمان الكوري في عام 2014.



ووافق قادة مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض في العاشر من ديسمبر الماضي على "رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لفترة ثانية، اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام، نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير 2023، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتبارا من الأول من فبراير 2023، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك".