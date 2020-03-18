الضرائب: نهاية الشهر الجاري أخر موعد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

إتاحة دليل إرشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات على الموقع الإلكتروني للمصلحة

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن شهر يناير الحالي يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير2023، وفقا لبيان صادر عن مصلحة الضرائب.

وأكد عبد القادر على حرص المصلحة على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.

وذكر أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليلا إرشاديا يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، ويمكن للممول الاطلاع، وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، والتي تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي أو نشاط مهني أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا في حال الجمع بينإيراد المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالي الدخل المشار إلية مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات، وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وأشار مختار توفيق إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح توفيق أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون، مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.