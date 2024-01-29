فنانون سويديون يطالبون باستبعاد إسرائيل من يوروفيجن

دعا أكثر من ألف فنان سويدي اتحاد البث الأوروبي إلى استبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لهذا العام.

ونشرت صحيفة "أفتون بلادت" السويدية رسالة مفتوحة اليوم الاثنين ، موقعة من موسيقيين من بينهم "روبين" وفيفر راي" و"فيرست إيد كيد".

وتستضيف السويد الحفل في مايو المقبل، حيث انتقد الفنانون قرار اتحاد الإذاعات الأوروبية بالسماح لإسرائيل بالمشاركة، رغم "حربها الوحشية في غزة"، حسبما قالت الرسالة المفتوحة.

وكان منظمو مسابقة "يوروفيجن" قد رفضوا في وقت سابق الدعوات لاستبعاد إسرائيل، مشيرين إلى الطبيعة غير السياسية للفعالية الموسيقية.

ولكن الفنانين السويديين اتهموا اتحاد الإذاعات الأوروبية بازدواجية المعايير.وأشاروا في رسالتهم إلى أنه لم يسمح لأي موسيقي روسي بالمشاركة في المسابقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 ، كما حرمت بيلاروس من المشاركة عام 2021 بسبب انتهاكات حرية الصحافة.

وسادت أنحاء أوروبا انتقادات متفرقة ممن يشعرون بوجوب استبعاد إسرائيل لمسؤوليتها عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وستقام الدورة 68 لمسابقة يوروفيجن في مالمو في 11 مايو بعد فوز المغنية السويدية لورين بمسابقة العام الماضي في ليفربول بأغنية "وشم"، أو "تاتو".