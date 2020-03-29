هبة عبد الغني تواصل تصوير حكاية سنين وعدت بمسلسل إلا أنا

تواصل الفنانة هبة عبد الغني تصوير دورها في حكاية" سنين وعدت"، وهي ضمن حكايات مسلسل" إلا أنا"، والذي بدأ عرضه مؤخرا عبر شاشة Dmc.

وتقدم هبة خلال الأحداث شخصية نجوى، صديقة "هند" وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة أروى جودة، و "شيرين" وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة كارولين خليل، وتدور الأحداث بينهم في إطار اجتماعي مشوق.

"سنين وعدت" بطولة الفنانين أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق .

مسلسل "إلا أنا" مكون من ٦٠ حلقة عبارة عن ٦ قصص كل قصة ١٠ حلقات، يقوم ببطولتها كل من الفنانات وفاء عامر وحنان مطاوع وشيري عادل وكندة علوش واروي جودة وجميلة عوض، وهو فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ولكل قصة منهم مؤلف ومخرج، وتتضمن قائمة مخرجي العمل كل من المخرجين أحمد شفيق ومريم الأحمدي ومحمود كامل ومحمد أسامة وتامر عشري، وأحمد حسن، أما قائمة المؤلفين فتضم كل من عبير سليمان وأمين جمال ونجلاء الحديني وريم القماش، ومحمد الدباح ومحمد محرز وعمر عبد الحليم.

ويعرض لهبة خلال الفترة الحالية، مسلسل"حشمت في البيت الأبيض"، عبرقناة CBC، وهو بطولة الفنانين بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، هبة عبد الغني،حمدى الميرغنى، إسلام جمال، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، وغيرهم.

ومن جهة أخرى، تستأنف هبة تصوير دورها في مسلسل "فرصة ثانية"، بداية أبريل المقبل، بعد إجازة قصيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو بطولة ياسمين صبرى، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة، ومن إخراج مرقس عادل.