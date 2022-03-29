روسيا تدعو لإلقاء السلاح في ماريوبول

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، المسلحين القوميين في مدينة ماريوبول الأوكرانية، إلى إلقاء السلاح لحل الوضع الصعب هناك.



وقال الكرملين، إن "بوتين بحث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، مسألة المدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز الروسي".



ولفت الكرملين، إلى أن "الرئيس بوتين ناقش مع نظيره الفرنسي نتائج المحادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول".



وأضاف الكرملين أن "بوتين وماكرون اتفقا على مواصلة اتصالاتهما".



وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أنه يرى أن "استمرار الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ضرورى على الرغم من التأثير غير الودى الأخير الذى تشعر به موسكو وخلفته تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".