العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش غرب الموصل

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أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس انطلاق عملية "ثأر الشهداء" في مناطق غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقالت مديرية إعلام الحشد، في بيان صحفي اليوم عبر صفحتها على موقع "تويتر"، إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش العراقي يطلقان اليوم عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش عرب الموصل".

وأضافت أن "العملية انطلقت بمشاركة اللوائين 21 و33 للحشد الشعبي والجيش لتفتيش وتعقب خلايا داعش في جبال بادوش وعطشانة غرب الموصل وذلك وفق معلومات استخباراتية".

وأشارت إلى أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وبسط الأمن والاستقرار في مناطق غرب الموصل".

وتشن القوات العراقية في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى عمليات عسكرية للحد من تحركات تنظيم داعش الذي نشط مؤخرا، وقيامه بقتل وإصابة العشرات من القوات الأمنية والحشد الشعبي العشائري.