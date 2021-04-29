خبراء بالاتحاد الأوروبي يحققون في حالات التهاب عضلة القلب بعد تطعيم كورونا

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يفحص خبراء في وكالة الأدوية الأوروبية حالات الأشخاص الذين عانوا من التهاب في عضلة القلب بعد تطعيمهم ضد فيروس كورونا بالجرعات التي تنتجها شركات فايزر/ بيونتيك ومودرنا.

وأكدت الهيئة التنظيمية التحقيق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد تقديمها استفسار.

وقالت الوكالة إنه "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات مرتبطة باللقاح"، مشيرة إلى أن التهاب عضلة القلب أكثر شيوعا بسبب الإصابة بفيروس كوفيد -19.

ولم تقدم وكالة الأدوية الأوروبية تفاصيل حول عدد الحالات المعنية.

واللقاحات المعنية هي لقاحات تنتجها شركات فايزر/ بيونتيك ومودرنا في الاتحاد الأوروبي.

ووجد الباحثون في إسرائيل مبدئيا أن واحدا من كل 100 ألف شخص قد أصيب بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي جرعة من تطعيم فايزر/ بيونتيك.

ووجدت الدراسة أن إجمالى 62 حالة من الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30عاما تأثرت بذلك بشكل رئيسى.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن التحقيق بلغ شركة فايزر المصنعة وكذلك السلطات الصحية في إسرائيل والولايات المتحدة.