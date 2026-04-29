لكمة تُكلف حارس مرمى الإيقاف 13 مباراة

عوقب الأرجنتيني إستيبان أندرادا حارس مرمى ريال سرقسطة بالإيقاف لمدة 13 مباراة ليغيب بذلك عن فريقه رسميا حتى نهاية الموسم، كما سيكمل عقوبة الإيقاف في بعض مباريات الموسم الجديد.

ولعب سرقسطة يوم الأحد الماضي ضد هويسكا وخسر بنتيجة 1-0 لكن الحارس ارتكب سلوكا عنيفا ضد أحد لاعبي المنافس، فبعد أن نال الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء، توجه صوب خورخي بوليدو مدافع هويسكا ليقوم بلكمه في الوجه.

واشعل هذا الموقف معركة في أرض الملعب، قبل أن يتم إبعاد الحارس المطرود.

ويواجه الفريقان موقفا صعبا في صراع الهبوط من دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث يحتل سرقسطة المركز قبل الاخير بـ 35 نقطة مقابل 36 نقطة لهويسكا التاسع عشر.