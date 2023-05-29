ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالدجل والشعوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.



وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.



وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه شخص - مقيم بمحافظة الفيوم - وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى).



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.