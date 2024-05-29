عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من هجوم ناري مركّز شنه مقاتلوه من مسافة قصيرة، استهدف موقع "راميا" التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال "حزب الله" في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، هجوما ناريا مركزا ومن ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وعلى ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وأظهر مقطع الفيديو‏ إطلاق عدد كبير من قذائف الـRPG وقذائف الهاون على الموقع، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ موجه أيضا.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، ينفذ "حزب الله" عمليات نوعية ضد إسرائيل، مؤكدا أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، في حين يشدد الحزب على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".