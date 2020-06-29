 البيت الأبيض يعتزم إحاطة أعضاء بالكونجرس بشأن تقارير عن عرض روسيا مكافآت لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض يعتزم إحاطة أعضاء بالكونجرس بشأن تقارير عن عرض روسيا مكافآت لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان

واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 9:43 م

قالت كايلى ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن إدارة ترامب تعتزم إحاطة مجموعة من أعضاء الكونجرس في البيت الأبيض بشأن تقارير إعلامية عن عرض روسيا مكافآت للمسلحين الإسلاميين في أفغانستان، بما في ذلك حركة طالبان، لمهاجمة القوات الأمريكية.

وأوضحت ماكناني إنه تم توجيه دعوة إلى مجموعة صغيرة من النواب الرئيسيين "من الحزبين الجمهوري والديمقراطي "، وأن كبير الموظفين بمكتب الرئيس على اتصال بأعضاء في الكونجرس من الحزبين.

وأصرت ماكنانى على أنه "لا يوجد توافق فى الرأى فى أجهزة المخابرات"، فيما يتعلق بهذه التقارير التي يرجع مصدرها لمسؤولى مخابرات، وقالت إن هناك "آراء معارضة" في أجهزة الاستخبارات.

وطالب الديمقراطيون بتقديم إحاطة من قبل كبار مسؤولي المخابرات للكونجرس بكامل الأعضاء.

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