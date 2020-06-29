محامو أسانج يعتزمون الطعن على تهم جديدة ضده خلال جلسة استماع في بريطانيا

من المتوقع أن يتقدم محامو جوليان أسانج ، مؤسس موقع ويكيليكس، بطعن على التهم الجديدة الموجهة إليه في جلسة استماع إدارية في بريطانيا اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تحدد محكمة ويستمنستر في لندن مكان استئناف جلسة الاستماع المتعلقة بترحيل أسانج إلى أمريكا في سبتمبر المقبل.

وكانت لائحة اتهام تقدمت بها وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي قد اتهمت اسانج وويكيليكس باستقطاب قراصنة وتشجيع أخرين على الحصول على معلومات من أجل الموقع، فيما يعد انتهاكا لقانون مكافحة التجسس الأمريكي.

ويواجه أسانج 48 عاما اتهامات بالتآمر مع المحللة العسكرية الاستخباراتية الأمريكية السابقة تشيلسا مانينج لتسريب وثائق سرية عام 2010.

ويقول محامو أسانج إن الاتهامات الأمريكية ذات دوافع سياسية.

ومن المتوقع أن يثير المحامون المخاوف المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية لأسانج خلال جلسة اليوم.

وقبل جلسة الاستماع المقررة اليوم، اتهمت حملة "لا ترحلوا" أسانج التي يدعمها موقع ويكيليكس واشنطن بإصدار لائحة الاتهام "قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم الدفاع للادلة في 10 يوليو المقبل في محاول لمنع محاميي الدفاع، الذين تم منعهم بالفعل من التواصل الفعال مع أسانج، من الرد بصورة فعالة".

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت أسانج في أبريل 2019 في السفارة الإكوادورية، حيث لجأ فيها لمدة سبعة أعوام، بعدما لم يسلم نفسه بناء على مذكرة اعتقال سابقة متعلقة بتهم سويدية، تم إسقاطها في النهاية.