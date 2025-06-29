رونالدو: الدوري السعودي ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي عن سعادته بالاستمرار مع الفريق، مؤكدًا أن علاقته بجماهير "العالمي" والدعم الكبير الذي يتلقاه كانا حاسمين في قراره البقاء.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان نادي النصر عن تجديد عقد رونالدو حتى صيف 2027، ليستمر النجم البرتغالي في قيادة الفريق الذي انضم إليه في يناير 2023.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة النصر:"أنا أؤمن بالمشروع وبالنصر وجماهيره. الحاضر سيكون جيداً بالتأكيد، وهناك الكثير من الأمور ستتغير في النصر. علاقتي بجماهير النادي والترحيب الكبير الذي أحصل عليه منهم هي سبب استمراري لموسمين آخرين."

وأضاف: "الدوري السعودي لا زال يتطور، ولكنني أؤمن أننا حاليًا ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم، الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يفهمون كرة القدم يقولون أنه ليس من أفضل 5 دوريات في العالم".

وتابع: "أردت البقاء لأنني أؤمن بمشروع كرة القدم السعودية، وليس فقط لمدة سنتين بل حتى عام 2034، الذي سيشهد استضافة المملكة للمونديال، الذي سيكون أفضل نسخة على الإطلاق".

وواصل: "أن أكون مدربًا؛ أستطيع أن أؤكد لك أني لن أصبح مدربًا يومًا ما، لا أقول مستحيل لأنها كلمة حادة، ولكن أؤكد أن ذلك ليس من خططي خلال 5 أو 10 أو 20 سنة، ولكن كما تعلم الحياة دائمًا تحمل المفاجآت، ولكن كمشاريع وأن أكون جزءًا من هذه البلد وأن أكون بجانب هذه الدولة فهذا أمر مؤكد سأكون بجانب المملكة، وأنا برتغالي ولكني أنتمي إلى المملكة العربية السعودية".

يذكر أن رونالدو منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، سجل 93 هدفاً بقميص النصر، وتوّج بلقب هداف الدوري في موسمين متتاليين، كما كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، متجاوزًا رقم عبد الرزاق حمد الله التاريخي.