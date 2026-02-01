يوفنتوس يعرض عقدًا لـ18 شهرًا على إيكاردي بعد تعثر صفقة مواني

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نادي يوفنتوس قدّم عرضًا رسميًا للتعاقد مع مهاجم جالطة سراي ماورو إيكاردي بعقد يمتد لمدة 18 شهرًا، في ظل تعقّد مفاوضات ضم الفرنسي راندال كولو مواني بسبب تمسك توتنهام بخدماته.

وبحسب التقرير، أصبح المهاجم الأرجنتيني، قائد إنتر السابق، أحد الخيارات الجدية المطروحة على طاولة يوفنتوس لتعزيز الخط الأمامي، حيث تسعى إدارة «السيدة العجوز» لحسم صفقة هجومية قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

عرض يوفنتوس لإيكاردي

وينتهي عقد إيكاردي مع جالطة سراي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يمنح يوفنتوس هامشًا للتحرك، خاصة أن مدرب الفريق لوتشيانو سباليتي سبق له العمل مع اللاعب خلال فترتهما في إنتر ميلان.

وكان خبير الانتقالات ألفريدو بيدولا قد أشار في وقت سابق إلى أن يوفنتوس استطلع موقف إيكاردي، قبل أن تؤكد سكاي سبورت أن النادي بدأ بالفعل التحرك بشكل عملي في المفاوضات مع جالطة سراي وممثلي اللاعب.

ومع إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، يبقى التساؤل مطروحًا حول قدرة يوفنتوس على إتمام الصفقة في الوقت المناسب، وكذلك مدى سرعة جالطة سراي في التعاقد مع بديل هجومي حال رحيل إيكاردي.

وجاء تحرك يوفنتوس نحو إيكاردي بعد تأكد الإدارة من رفض توتنهام إنهاء إعارة كولو مواني بشكل مبكر، في الوقت الذي بات فيه الهدف الرئيسي خلال يناير، جان-فيليب ماتيتا، قريبًا من الانتقال إلى ميلان بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

صفقات متأخرة في ميركاتو يوفنتوس

وعلى صعيد آخر، واصل يوفنتوس نشاطه في الساعات الأخيرة من الميركاتو، حيث توصل إلى اتفاق لضم الجناح جيريمي بوجا من نيس، إلى جانب الظهير الأيمن إميل هولم من بولونيا.

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس وجالطة سراي أيضًا على أرض الملعب في وقت لاحق من الشهر الجاري، ضمن مواجهات الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا، ما يضيف بُعدًا خاصًا لملف إيكاردي بين الناديين.