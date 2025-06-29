محافظ الشرقية يفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة لتفقد الخدمات

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فاجأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، العاملين بمجمع خدمات قرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق؛ لمتابعة إنتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بدأ المحافظ جولته بزيارة وحدة التضامن الاجتماعي، مشددا على العاملين بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم في أقرب وقت ممكن طبقا للقانون.

وحرص المحافظ على متابعة سير العمل بالوحدة المحلية وتفقد الأقسام المختلفة، موجها مدير إدارة المتابعة الميدانية بمراجعة سجل الحضور والانصراف، واتخاذ اللازم قانونا حيال غير الملتزمين.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المؤداة إليهم.

وخلال تفقده القسم الهندسي بالوحدة، شدد المحافظ على العاملين بضرورة حفظ وترقيم الأوراق المقدمة من المواطنين بطريقة سليمة، وذلك لضمان سهولة الوصول والرجوع إليها عند الحاجة.

كما حرص المحافظ على متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالقرية، والذي يضم 4 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها، تنفيذا لمبدأ الشفافية النزاهة.

واطلع محافظ الشرقية، على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي واستفسر عن آخر موقف لطلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

واستجابة لطلب المواطنين، كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتوفير كشافات إضاءة للطريق المؤدي للقرية مع إجراء الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة، مؤكدا أن رضا المواطن يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بمركز صحة الأسرة في بردين؛ للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة.

واطلع المحافظ على دفتر تسجيل الحالات المترددة على المركز للتعرف على عدد المترددين لتلقي العلاج اللازم، مشددا على العاملين بحسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.