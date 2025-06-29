إليوت: فخور بتحقيق أمم أوروبا للشباب للمرة الثانية على التوالي

أعرب هارفي إليوت، نجم منتخب إنجلترا لأقل من 21 عامًا، عن سعادته البالغة بتحقيق لقب بطولة أمم أوروبا للشباب للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا تطلعه للحصول على فرصة مع المنتخب الأول في المرحلة المقبلة.

ونجح منتخب إنجلترا في الحفاظ على لقبه القاري، بعد فوزه على ألمانيا بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة براتيسلافا السلوفاكية، ليُتوج باللقب للمرة الثانية تواليًا، بعدما فاز بنسخة 2023 التي احتضنتها جورجيا.

وقال إليوت، البالغ من العمر 22 عامًا، في تصريحات للقناة الرابعة عقب المباراة: "إنها لحظة رائعة أخرى، هذه المرة تعني لي الكثير، خاصة وأنها جاءت بعد التتويج في النسخة الماضية".

وأضاف: "التوقعات كانت مرتفعة، والضغط كبير، لكن الطريقة التي تعامل بها اللاعبون منذ البداية وحتى النهاية كانت مذهلة. لا أعتقد أن هناك فريقًا يستحق البطولة أكثر منا".

وختم إليوت تصريحاته قائلًا: "الآن حان وقت الاحتفال، لقد عملنا بجد، وتأثرنا بدرجات الحرارة المرتفعة وكل الظروف، لكننا سنستمتع بهذه اللحظة على أكمل وجه".