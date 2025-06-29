سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شب حريق ثالث في الجبل الغربي المطل على مدينة مصياف السورية خلف جبل القاهر وفق التسمية المحلية، حيث غطت سحب الدخان أحياء مدينة مصياف الواقعة شرق موقع الحريق.



وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإطفاء وعناصر الحراج بمساندة المجتمع المحلي تعمل بكل إمكاناتها وبالطاقة القصوى لإخماد الحريق الذي شب في غرب جبل المشهد بمنطقة مصياف.

وأفادت المصادر بأن الرياح الشديدة تسهم في إضرام النيران ما جعل فرق الإطفاء وطواقمها تواجه صعوبة بالغة بتطويق النيران والسيطرة على الحريق، ناهيك عن وعورة طرق المنطقة التي تشكل تحديا آخر لفرق الإطفاء.

يذكر أن حريق البارحة قد طال صهريج محروقات وسائقه فتم إسعاف السائق إلى المشفى لتلقي العلاج.