يستقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية في السادسة مساء اليوم، العرض المسرحي "مصنع الشيكولاتة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن رواية "تشارلي ومصنع الشيكولاتة" للكاتب البريطاني روالد دال، وإخراج يوستينا هاني، وتدور أحداثه حول "شوقي" الذي يحلم ببناء مصنع الشوكولاتة، ويواجه العديد من التحديات والصراعات التي تختبر إرادته ومبادئه.

"مصنع الشيكولاتة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار، إعداد معتصم علي، مصمم ملابس وإكسسوارات عبد الله ياسر، تنفيذ ملابس سحر إبراهيم، أشعار وألحان دياب السعودي، تصميم وتنفيذ إضاءة مهند المهدي، موسيقي أيمن أحمد، غناء يوسف إيهاب وجورجينا إيهاب، ماكياج إيهاب أسامة، تصميم ملابس يوستينا هاني، تعبير حركي توني ديفيد، ديكور نورا محمد، وعبد الله مصطفى، توزيع وتسجيل مينا زغلول، عزف يوسف إيهاب، ومساعد مخرج كيرلس نصرت.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، والرئيس الشرفي للمهرجان الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

ويشارك في المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة إيناس نور، مهندس الديكور مصطفى التهامي، المخرج والناقد محمد عبد الوارث، الفنان والمخرج هشام علي، ومصمم الاستعراضات محمد ميزو.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام في السادسة مساء غد الثلاثاء، ويتضمن إعلان النتائج وتكريم العروض الفائزة.