محافظ الوادي الجديد تدشن حملة التبرع بالدم بالتزامن مع اليوم العالمي

دشنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، انطلاق حملة التبرع بالدم التي نظمتها مديرية الصحة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تحت شعار "تبرعك.. حياة"، بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، من داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة.

جاء ذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية وشباب المتطوعين والمتبرعين.

وانطلقت الحملة، بمسيرة للمشي، بمشاركة العاملين بمجمع المصالح، وصولًا إلى مقر قاعة المشير طنطاوي، إذ تابعت المحافظ مراحل تسجيل واستقبال المتبرعين مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت حرص المحافظة على دعم الحملة وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي، باعتبارها من أسمى صور العطاء الإنساني، لما لها من دور مباشر في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتوفير احتياطي آمن من أكياس الدم بالمستشفيات.

ووجهت المحافظ، بالتوعية بالإرشادات الطبية الخاصة بالفئات المستهدفة بالتبرع؛ تيسيرًا وحرصًا على سلامة المتبرعين.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لكل الجهات التنفيذية والتطوعية وأبناء المحافظة المشاركين، الذين عكسوا وعي أبناء المحافظة وحرصهم الدائم على دعم المبادرات الإنسانية والوطنية.

وجدير بالذكر أن المحافظة قد خصصت 7 نقاط ثابتة ومتحركة لاستقبال المتبرعين، تشمل: مستشفى الخارجة التخصصي، ومستشفى الداخلة العام، إضافة إلى 5 سيارات متنقلة بالمجمع الحكومي، والوحدة المحلية لمركز الخارجة، ومركز شباب الخارجة، وكلية التربية، ومركز شباب الداخلة.