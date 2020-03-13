رئيس «فايزر»: فعالية لقاح كورونا تتراجع لـ84% بعد 6 أشهر

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الدوائية الأمريكية إن فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي تنتجه الشركة تتراجع تدريجيا بمرور الوقت.

وأضاف بورلا، في تصريحات أمس، أن هذه الفعالية تصل إلى نسبة 84 % بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح وفقا لنتائج دراسة أجرتها الشركة في هذا الشأن.

ويأتي هذا بينما تخوض فايزر صراعا مع مسئولي الصحة بالإدارة الأمريكية بشأن مدى ضرورة تلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا تعزيزا للمناعة البشرية من الفيروس.

وشارك في الدراسة التي أجرتها فايزر نحو 44 ألف شخص في أنحاء الولايات المتحدة إضافة إلى دول أخرى.